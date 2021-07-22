الوزير الأول يُهنئ الناجحين في البكالوريا: لتحيا بكم الجزائر حُرة أبية

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، تهانيه، للناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.

وجاء في رسالة التهنئة: “سررت وأنا اتابع أجواء الفرحة والبهجة وهي ترتسم على وجوه أبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة البكالوريا، بعد جد ومثابرة”.

وأضاف الوزير الأول: “قطعتم تذكرة المرور إلى الجامعة، إنها حلقة جديدة في تكوين شخصيتكم وإثراء تحصيلكم العلمي لتساهموا في بناء مستقبل وطننا، فألف مبروك لكل الناجحات والناجحين ولتحيا بكم الجزائر حرة ابية عزيزة”.

كما توجه الوزير الأول بكلمة للراسبين في هذا الإمتحان المصيري هذه السنة قائلا: “ولمن تخلفوا عن موعد النجاح هذه السنة أقول لهم شدوا أزركم وليوفقكم الله في الدورة القادمة إن شاء الله”.