الوزير الأول يُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي

تقدّم الوزير الأول، سيفي غريب، بخالص التهاني إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا لبرلمان عموم إفريقيا للعهدة التشريعية 2026-2029.

وأكد الوزير في رسالة تهنئته أن هذا الفوز المستحق يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الجزائرية. داخل المؤسسات الإفريقية، ويجسد التزام الجزائر الدائم بخدمة قضايا القارة والدفاع عن مصالحها العادلة.

مشيرا إلى أن هذا التتويج يضاف إلى سجل مساهمة الجزائر في دعم العمل الإفريقي المشترك. ويعد حافزًا لمواصلة تعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق مزيد من المكاسب للقارة على الساحة الدولية.

كما أعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة بوطبيق، بما يمتلكه من تجربة وكفاءة، على الارتقاء بأداء البرلمان الإفريقي وتعزيز دوره في خدمة أهداف التنمية والازدهار والتكامل بين الشعوب الإفريقية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه.

