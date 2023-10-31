الوزير الأول: ” 1 نوفمبر يوم مشهود ومفتاح صنع من قلوب الشهداء و المجاهدين وصقل بدمائهم ”
بقلم م. فيصل
وجه الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان رسالة عبر تويتر بمناسبة الذكرى الـ 69 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وفي تغريدة له عبر حسابه على التويتر قال بن عبد الرحمان 1 نوفمبر 1954 تعود بنا إلى محطة إنطلاق قاطرة الجزائر الحرة المستقلة التي بنت مجدها بالتضحية و الشهادة.
وأضاف الوزير الأول ” 1 نوفمبر يوم مشهود ومفتاح صنع من قلوب الشهداء و المجاهدين وصقل بدمائهم “.
كما اكد بن عبد الرحمان في ذات التغريدة ” نحن الجزائر شعبا ودولة حري بنا أن ندعو الله أن يرحم شهدائنا الأبرارالذين لولالهم ماكنا أحرارا”.
و في الاخير قال الوزير الأول “ندعو الله أن يحفظ مجاهدينا ، ذاكرتنا الحية ، الذين بهم صرنا أسياد القرار”.
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