وجه الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان رسالة عبر تويتر بمناسبة الذكرى الـ 69 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي تغريدة له عبر حسابه على التويتر قال بن عبد الرحمان 1 نوفمبر 1954 تعود بنا إلى محطة إنطلاق قاطرة الجزائر الحرة المستقلة التي بنت مجدها بالتضحية و الشهادة.

وأضاف الوزير الأول ” 1 نوفمبر يوم مشهود ومفتاح صنع من قلوب الشهداء و المجاهدين وصقل بدمائهم “.

كما اكد بن عبد الرحمان في ذات التغريدة ” نحن الجزائر شعبا ودولة حري بنا أن ندعو الله أن يرحم شهدائنا الأبرارالذين لولالهم ماكنا أحرارا”.

و في الاخير قال الوزير الأول “ندعو الله أن يحفظ مجاهدينا ، ذاكرتنا الحية ، الذين بهم صرنا أسياد القرار”.