الوزير الأول: 42 شهيدا ما بين مدني وعسكري في الحرائق الأخيرة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، عن إحصاء 17 شهيد مدني على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وفي تصريح له للتفزيون الجزائري، قال الوزير الأول:”أقف وقفة خشوع وإجلال على أرواح الشهداء الذين فقدناهم في هذه الحرائق والذين بلغ عددهم 17 مدني علة مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف ، إضافة إلى 25 عسكري فقدناهم وهم يؤدون واجبهم في إسعاف وإنقاذ المواطنين.”

وأضاف بن عبد الرحمن:” ألف رحمة عليهم نعزي أنفسنا ونعزي وأهالهيم وأقاربهم ورفاقهم وقيادتهم ونحتسبهم عند الله مع الشهداء والصدقين والصالحين.”