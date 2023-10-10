الوزير الأول: 546 مليار دينار لدعم الحليب والسكر والزيت

قال الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وسعت نطاقها في مجال التحويلات الإجتماعية. لتفادي تأثير التحديات على المواد واسعة الاستهلاك.

وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني. أن مبلغ التحويلات التحويلات الإجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة. إرتفع 2536 مليار في ميزانية 2022 إلى 2714 مليار دينار في 2023 بزيادة 147 مليار دينار.

كما أشار إلى أن المبالغ المخصصة لدعم مواد الحليب، الحبوب، الزيت والسكر. إرتفعت من 118 مليار في 2021 إلى 795 مليار دينار سنة 2022. لتبلغ نهاية سبتمبر 2023 546 مليار ومن المتوقع أن ترتفع.

وعلى مستوى دعم السكن إرتفع من 273 مليار دينار سنة 2022 إلى 346 مليار دينار في 2023. وتعدى حجم الإعانات المباشرة وغير المباشرة 8 الاف مليار دينار.

فبخصوص رفع وتعزيز القدرة الشرائية، أشار الوزير الأول إلى إقرار زيادتين تتمثلان في إعادة التثمين الاستثنائية المطبقة اعتبارا من شهر جانفي 2023. والتي تخص تحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد بنسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون 15000 دينار. بالإضافة كذلك إلى بنسبة 100% “20000 دينار” فيما يخص معاشات التقاعد.

وبخصوص تثمين منح المجاهدين، فقد تم إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إعادة تثمين منح كبار المعطوبين وذوي حقوق الشهداء وذوي حقوق المجاهدين. بالإضافة كذلك إلى الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم بكلفة إجمالية تقدر بـ 11 مليار دينار في سنة 2023 و بـ 22 مليار دينار في سنة 2024.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور