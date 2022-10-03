الوزير الأول: 9 ملايين شخص استفادوا من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وضعت عدة إجراءات وتدابير من أجل تحسين القدرة الشرائية. وتخفيف العبئ على المؤسسات بفعل جائحة كورونا التي ظربت الإقتصاد العالمي.

وأشار الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة اليوم الإثنين، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أنه وفي إطار مساعي الدولة إلى رفع القدرة الشرائية وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل. حيث إستفاد 5 ملايين شخص من هذا الإجراء. من بينهم 2.6 مليون متقاعد بانفاق ضريبي فاق 84 مليار دج.

كما قامت الحكومة بموجب قانون المالية 2022 بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي. والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإتفاق ضريبي فاق 195 مليار دينار سنويا.