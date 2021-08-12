الوزير الأوّل: أدلة علمية أثبتت أن الحرائق كانت بفعل فاعل وفي مناطق مدروسة

قال الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن، أن هناك أدلة علمية قامت بها المصالح المختصة. أثبتت أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا في العديد من الولايات كانت بفعل فاعل وتحت أيادي إجرامية.

وقال الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن، خلال زيارته رفقة وفد وزاري إلى ولاية تيزي وزو، أن هناك أدلة علمية تم إطلاقها من فرق متخصصة وجهات مسؤولة مباشرة بعد اندلاع الحرائق. وأثبتت التحقيقات أن الحرائق كانت بفعل فاعل وتحت أيادي إجرامية. خاصة وأنها اندلعت في مناطق محددة ومدروسة. كما أن الحرائق اندلعت في نفس الوقت ونفس الثانية. وعمل المجرمون على محاصرة المناطق الضيقة من أجل إشعال المناطق الكبرى.