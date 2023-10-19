الوزير الأوّل: “إنه ليس بالشيء الغريب على شعبنا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني”

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في مكالمة هاتفية خص بها تلفزيون النهار أنه ليس بالشيء الغريب على شعبنا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وبخصوص خروج الجزائريين اليوم في مسيرات جابت كل ولايات الوطن، قال بن عبد الرحمان إنّ خروج الجزائريين عن بكرة أبيهم تعبيرا عن عضيهم لما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعن مساندتهم المطلقة له حتى ينال حريته.

وأضاف الوزير الأول، أنه ليس بالشيء الغريب على شعبنا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما أن الشعب الجزائري يعرف جيدا معنى الإستعمار ومقتنع ان ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وتالع الوزير الأول، أن موقف الجزائر ثايت دون أي قيد أو شرط، عبر عنه رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا في المحافل الدولية.

كما اغتنم الوزير الأول الفرصة لتقديم التعازي لإخواننا الفلسطنيين راجيا من الله أن يجعلهم من الشهداء.