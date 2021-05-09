الوزير الأوّل: الحوكمة ستعزز ثقة المواطن في مؤسساته

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الأخلاقيات ليست مبادئ وقيم بل مجموعة من القواعد القانونية التي يجب وضعها لبناء نظام حوكمة متجانس.

وأوضح الوزير الأول خلال يوم دراسي، أنه في ظل الحاجة إلى الشفافية لتسيير الراي العام، فإن الحوكمة ستعزز ثقة المواطن في مؤسساته اذا توفرت القيم الاخرى كالإنصاف والمساواة والعدالة.

كما أن الإنتقال الى إدارة تتحلى بالقيم والضوابط، هو عمل دؤوب على المدى البعيد يتطلب تظافر جهود المجتمع والجميع.

وأضاف جراد، أن الرئيس تبون ألحّ على ضرورة تعزيز كفاءة الموظف العمومي وجعلها معيار للتعيين في الوظائف العمومية للعليا.

بالإضافة إلى سبل تطوير الوظيف العمومي، لتتكمن من استقطاب الكفاءات الوطنية.