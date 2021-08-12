الوزير الأوّل: الحياة ستعود إلى طبيعتها رغم حقد الحاقدين وإجرام المجرمين

أكد الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها وأحسن مما كانت عليه. في المناطق التي تضررت بفعل الحرائق التي اندلعت مؤخرا في العديد من الولايات.

وقال الوزير الأول خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية تيزي وزو رفقة وفد وزاري للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق. أن الحكومة ستمنح يد العون باستمرار لكافة المواطنين من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها. وهذا بالرغم من حقد الحاقدين وإجرام المجرمين. خاصة وأن التحقيقات الأولية بينت أن الحرائق اندلعت بفعل فاعل وتحت أيادي إجرامية مقصودة.

وشدّد الوزير الأول في ذات السياق، أن اللهدف الأول والأخير هو الحفاظ على صحة المواطن. مؤكدا أن الهبة التضامنية التي شهدتها الجزائر مؤخرا هي عنصر من العناصر المكونة للمجتمع الجزائري