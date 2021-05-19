الوزير الأوّل: رفضنا التوجه لصندوق النقد الدولي.. الجزائر لن تخضع إقتصاديا لأنها ذات سيادة

الوطني
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الوزير الأوّل: رفضنا التوجه لصندوق النقد الدولي.. الجزائر لن تخضع إقتصاديا لأنها ذات سيادة
بقلم أمينة داودي

قال الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، أنه من أولوية الجزائر بعد جائحة كورونا، المحافظة على التوازنات الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف الوزير الأول على هامش إشرافه على إحياء الذكرى الـ65 لليوم الوطني للطالب، رفضنا التوجه لصندوق النقد الدولي، والجزائر لن تخضع إقتصاديا لأنها ذات سيادة.

وأوضح الوزير الأول، أن الجامعة تساهم في بناء الجزائر على مختلف المستويات.

وكشف الوزير في ذات السياق، أن ذكرى 19 ماي 1956، هي بوابة الحفاظ على السيادة الوطنية ورهان الطالب اليوم في الحفاظ على سيادتنا.

وأضاف جراد، أنه من حق الطلبة الدفاع عن أفكارهم وتكوين أنفسهم والمشاركة في الحياة السياسية.


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