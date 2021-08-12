الوزير الأوّل رفقة الوفد الوزاري يقفون دقيقة صمت على أرواح شهداء حرائق الغابات

وقف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، رفقة الوفد الوزاري المرافق له إلى ولاية تيزي وزو، دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء حرائق الغابات.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وكذا وزيرة التضامن كوثر كريكرو، وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، ووزير السكن طارق بلعريبي.

وتتقل الوزير الأول الى تيزي وزو، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا. وخلّفت الحرائق استشهاد 65 شخصا من بينهم 28 عسكريا و 37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو. فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.