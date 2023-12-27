 الوزير الأوّل غدا في ولاية تندوف

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع الوزير الاول نذير العرباوي في زيارة عمل إلى ولاية تندوف غدا الخميس.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول أنه خلال الزيارة إلى ولاية تندوف سيكون الوزير الأول مرفوقا بوفد وزاري.

وفي برنامج الزيارة سيلتقي بفاغلي المجتمع المدني من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية. وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ديسمبر 2023، ليضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية.

كما سيعاين الوزير الأول سير أشغال خط السكة الحديدية الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يُشَكِّل أحدَ ركائز التصور المُتَكَامِل رئيس الجمهورية.