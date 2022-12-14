الوزير الأوّل يتباحث مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة

إستقبل الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، جينا رايموندو على منتدى الأعمال الإفريقي-الأمريكي. اين يشارك في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء اجرى بن عبد الرحمان محادثات مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة حيث تم تأكيد خلالها الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز المحتوى الاقتصادي للعلاقات الثنائية من أجل الارتقاء بها الىمستوى العلاقات السياسية التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما سمح اللقاء بإستعراض الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الجزائرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في البلاد. والتي مكنت الجزائر من التموقع كوجهة استثمارية بامتياز.

الطرفان خلال اللقاء تطرقا إلى إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية. لاسيما في ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج الرئيس تبون. خاصة في قطاعات الفلاحة والمنشآت القاعدية والطاقة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات، أين أعربت كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة عن الاهتمام البالغ الذي يبديه متعاملون أمريكيون للولوج إلى بيئة الاستثمار في الجزائر.