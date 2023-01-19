الوزير الأوّل يختتم أشغال إجتماع الحكومة مع الولاة

إختتم الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان أشغال إجتماع الحكومة مع الولاة والذي اشرف عليه رئيس الجمهورية .

وبالمناسبة ألقى الوزير الاول كلمة حيث قال ان الدولة سطرت كهدف بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 8 % أواخر سنة 2023 . كما ان ضمان الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا كبيرا وستشكل مركز إهتمام كل المسؤولين.

وبخصوص مناطق الظل قال الوزير الأول انه تم تحقيق نتائج إيجابية بخصوص التكفل بسكان مناطق الظل

بينما في مجال الفلاحة وتربية المواشي اكد الوزير الأول ان هذا القطاع ساهم في 14.7 % من الناتج الخام بقيمة إنتاج 4 ألاف و500 مليار دينار جزائري. واكد أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة الإحصاء الدقيق للمواشي من اجل التحكم في هذه الثروة الحيوانية. وأما بالنسبة للحبوب قال أيمن بن عبد الر حمان ان “الجزائر لم تستورد بذور الحبوب منذ سنة 1995”.

وكشف الوزير الأول انه سيتم تدشين بنك للجينات خلال السداسي الاول 2023 .

واشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة على أشغال إجتماع الحكومة مع الولاة.

وحسب وزارة الداخلية فإن اللقاء جاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”.

كما يهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية. ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.