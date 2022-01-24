الوزير الأوّل يستقبل وزير العدل القطري

إستقبل مساء اليوم الإثنين الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مسعود بن محمد العامري، وزير العدل القطري. اللقاء جرى بمقر الحكومة وبحضور وزير العدل حافظ الأختام.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة تبادل الجانبان تبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-القطرية. لا سيما منها التعاون القانوني والقضائي.

كما اكد الطرفان على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية.

وكان في إستقبال مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري لحظة وصوله إلى الجزائر وزير العدل حافظ الاختام رشيد طبي.

ويقوم وزير العدل لدولة قطر زيارة عمل إلى الجزائر تدوم 3 أيام أين سيتم خلاللها التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل لكلا البلدين.

كما ستكون فرصة لمعالي وزير العدل لدولة قطر لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية وهيئات ثقافية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين.