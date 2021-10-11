الوزير الأوّل يشارك في غرس” شجرة الجزائر” بصربيا

قام اليوم الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بغرس “شجرة الجزائر” في بلغراد تخليدًا لدور الجزائر في دعم حركة عدم الإنحياز. وجاءت هذه المبادرة بدعوة من الرئيس الصربي انا برنابيتش.

وشارك الوزير الأول في أشغال اجتماع رفيع المستوى، للذكرى الـ 60 لتأسيس حركة دول عدم الانحياز، بصفته ممثلا لرئيس الجهورية عبد المجيد تبون. وخلال الدورة تم الإشادة بالدور الفعال الذي تقوم به الجزائر في بناء ودعم الحركة.