الوزير الأوّل يشرف على إحياء ليلة القدر بجامع الجزائر

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء اليوم الأربعاء، على إحياء ليلة القدر المباركة بالفضاء المسجدي لـ “جامع الجزائر” بالمحمدية في العاصمة.

وحضر مراسم الاحتفال بهذه الليلة المباركة كلٌّ من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وعميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني. إلى جانب أعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمدين بالجزائر. وعدد من شيوخ الزوايا وعلماء الدين الإسلامي.

وبالمناسبة، كرّم الوزير الأول الفائزين في المسابقة الوطنية لكبار حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره.

كما تم تكريم أيضاً الفائزين في مسابقة الجائزة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم.

نتائج المسابقة الوطنية لكبار حفظة القرآن الكريم:

الجائزة الأولى: عمار عزيزي (العاصمة) - نال شهادة شرفية موقعة من رئيس الجمهورية ومكافأة مالية.

المرتبة الثانية: عبد السلام بحلول عواد (ولاية البيض) – نال شهادة شرفية موقعة من رئيس الجمهورية ومكافأة مالية.

المرتبة الثالثة: عبد الجليل برمات (ولاية جيجل) – نال شهادة شرفية موقعة من رئيس الجمهورية ومكافأة مالية.

نتائج الجائزة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم:

المرتبة الأولى: أنفال شراطية (ولاية سطيف).

المرتبة الثانية: إبراهيم موساوي (ولاية الشلف).

المرتبة الثالثة: رياض كريم (ولاية تلمسان).