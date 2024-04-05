الوزير الأوّل يشرف على مراسيم تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

أشرف سهرة اليوم الوزيرالاول نذير العرباوي على تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم .

وحضر مراسيم التكريم رفقة الوزيرالأول كل من مدير ديوان رئاسة الجمهوبية بوعلام بوعلام. وكذا عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني.بالإضافةإلى عدد من الإطارات السامية في الدولة.

وفاز بالجائزة الأولى بالمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم في فئة التجويد والتفسير بكاري قادة. فيما تحصل على المرتبة الثانية عبد الحق ديدي. ويليه فيالمرتبة الثالثة محمد بلبكوش.

كما تحصل على المرتبة الأولى فيمسابقة جائزة الجزائر الدولية لإحياء التراث الإسلامي في طبعتها الرابعة المرتبة الأولى عبد الحليم بيشي. بينما المرتبة الثانية عبد الرحمن ذويب.في حين المرتبة الثالثة محمد القريز.

اما في فئة صغار حفظة القرآن الكريم في مسابقة الجائزة التشجيعية .جاء في المرتية الأولى نذير حاج. وفي المرتبة الثانية رفيدة غلام الله. بنما المرتبة الثالثة تحصل عليها عبد الخالق بودودة.