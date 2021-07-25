الوزير الأوّل يعزي عائلة الإعلامي كريم بوسالم

بعث الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان برسالة تعزية ومواساة لعائلة الإعلامي كريم بوسالم الذي توفي اليوم متأثرا بفيروس كورونا

ونشر الوزير الاول عبر صفحته على الفيسبوك “بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة الإعلامي كريم بوسالم. أحد الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام ”

وأضاف الوزير الأول بأن الأعلامي بوسالم ساهم في تنوير الرأي العام خلال مسيرته قائلا: ” والذي ساهم ببرامجه الحوارية في تنوير الرأي العام خلال مسيرة طويلة تميز بها على الشاشة التلفزيون العمومي والاسرة الإعلامية ”

وإختتم أيمن بن عبد الرحمان “تعازي الخالصة لعائلة وزملاء في التلفزيون العمومي والاسرة الاعلامية كافة ”

“وأسأل الله جلت قدرته أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان “