الوزير الأوّل يعزي عائلة الراحل “رابح درياسة” والأسرة الفنية

بعث الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، برسالة تعزية إثر وفاة الفنان الراحل “رابح درياسة“

ونشر الوزير الأول رسالة التعزية عبر تغريدة على التويتر:” تفقد الساحة الثقافية الوطنية،ا لفنان القدير رابح درياسة، أحد قامات الأغنية الجزائرية الأصيلة. الذي أطربنا بروائع علقت في أذهاننا. مقدما صورة ناصعة عن الفن الهادف المتشبع بالوطنية. تعازيّ الخالصة لأهل الفقيد وللأسرة الفنية، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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