الوزير الأوّل يهنئ الجزائريين بالعيد.. ويدعو إلى احترام إجراءات الوقاية

هنأ الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن الشعب الجزائري وكافة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وغرّد الوزير الأول عبر صفحته على التويتر قائلا”: ونحن نحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. أتوجه بأطيب التهاني والتبريكات إلى الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وفي المهجر.

وأضاف الوزير، أن هذه المناسبة تترجم معاني التضحية والإيثار في غمرة الخشوع والإيمان في هذه الأيام الفاضلة. مضيفا أن ” بهجتنا بالعيد لا يجب أن تنسينا ضرورة إحترام إجراءات الوقاية من كورونا حماية لنا ولعائلاتنا… عيدكم مبروك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.”