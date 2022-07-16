الوزير الأوّل يهنئ الناجحين في  شهادة البكالوريا

هنأ الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، التلاميذ الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، والتي أعلنت نتائجها اليوم السبت.

وذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك حيث قال:

“مبروك لكل الناجحين في شهادة البكالوريا، لقد اجتزتم هذه المحطة من مساركم بجدارة. واصلوا على ذات المنوال في حصد العلم والمعرفة، وتسلحوا بالاجتهاد ثم الاجتهاد لاثبات ذواتكم في الجامعة.

‏ولغير الناجحين، أقول لهم لا مكان لليأس، ولا مستحيل في هذه الحياة، ضاعفوا جهودكم لتكونوا من الناجحين العام المقبل بإذن الله تعالى. والله الموفق”