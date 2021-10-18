الوزير الأوّل يهنىء الجزائريين بالمولد النبوي الشريف

هنأ الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الجزائريين والامة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف المصادف لـ 12 ربيع الاول من كل سنة هجرية. حيث دعا الوزير الاول الله ان يجعلنا من المشفوع لهم بشفاعته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى.

ونشر ايمن بن عبد الرحمان تغريدة عبر حسابه على التويتر بمناسبة مولد حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكتب بن عبد الرحمان في هذه الليلة المباركة، نحيي مولد حبيبنا المصطفى، رسول الرحمة، بالذّكر الطيب.

كما ذكرنا الوزير الأوّل بالسيرة النبوية لرسول الرحمة قائلا: وباستحضار خصاله ومآثره التي خاطبت الإنسانية بلسان عربي مبين، ودونتها سيرة نبوية نقلت لنا الدروس والعبر.

وإختتم الوزير الأوّل قائلا: نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المشفوع لهم بشفاعته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى.