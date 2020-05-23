الوزير الأوّل يهنىء الجزائريين بعيد الفطر المبارك

هنأ الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اليوم السبت الجزاريين داخل وخارج الوطن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الوزير الاول عبر صفحته على التويتر “مضى علينا شهر رمضان بحلو الصيام والعبادة وبمرارة فقداننا لإخوان لنا بفعل الوباء.”

كما ترحم جراد على المتوفين بفيروس كورونا قائلا “نسأل الله أن يتغمد أرواحهم برحمته الواسعة وأن يشفي المصابين منهم”.

وبمناسبة عيد الفطر قال جراد “ها نحن نستقبل عيد الفطر المبارك و كلنا تضرع لله أن يرفع عنا هذا الوباء و ينصرنا عليه.”

عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بألف خير ..