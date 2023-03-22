الوزير الأوّل يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنأ الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لسنة 1444 هجرية الموافق لـ 2023 ميلادية .

ونشر الوزير الأوّل تغريدة عبر حسابه على التويتر تقدم فيها للشعب الجزائري عامة ولجاليتنا بالمهجر خاصة وللأمة الاسلامية قاطبة بأطيب الامنيات وأجمل التهاني.

وأضاف الوزير الأوّل بالدعاء لله عز وجل ان يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأحسن حال.

وجاء في مضمون التغريدة “ونحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، لا يفوتني إلا أن أتقدم للشعب الجزائري عامة ولجاليتنا بالمهجر خاصة وللأمة الاسلامية قاطبة بأطيب الامنيات وأجمل التهاني، راجيا من المولى السميع العليم ان يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأحسن حال.”