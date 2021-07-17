الوزير الاسبق بدة محجوب يغادر السجن بعد استنفاذ عقوبته

غادر وزير الصناعة الاسبق بدة محجوب حبس القليعة امسية اليوم السبت بعد استنفاذ عقوبته، المسلطة عليه في قضية تركيب تلسيارات المتابع فيها برفقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان بدة محجوب قد سلطت عليه عقوبة عامين حبسا نافذا بتهم سوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال ابرام صفقات عمومبة ومنح امتيازات غير مبررة ، وهي التهم التي انكرها جملة وتفصيلا خلال محاكمته .

ليقرر المجلس بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاييد الحكم في حق بدة محجوب . وكشفت مصادر قضائية ان بدة محجوب قد غادر السجن ،وسط اجواء عارمة بالفرحة، بعد سنتين قضاها وراء القضبان. والجدير بالذكر ان بدة محجوب تقلد منصب وزير الصناعة لمدة شهرين فقط في حكومة سلال قبل اقالته من المنصب