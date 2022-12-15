الوزير الأول يتباحث آخر التطورات في ليبيا مع محمد يونس المنفي

اجرى الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لقا مع مع رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، السيد محمد يونس المنفي. على هامش افتتاح القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن.

اللقاء كان فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وخلال اللقاء إستعرض الطرفان آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.

وشارك الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم 2022 بواشنطن، في افتتاح القمة الأمريكية الإفريقية الثانية على مستوى القادة.