الوزير الاول يستقبل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني

إسقبل اليوم الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بقصر الحكومة. وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود.

اللقاء كان فرصة لإستعراض الطرفان نتائج الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الجزائرية-الموريتانية، كما تم التأكيد على عزم البلدين على تنفيذ مخرجاتها والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات. بالإضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية وتنمية المناطق الحدودية والتكوين والتعاون الأمني.

كما كانت نتائج الدورة الأولى حسب بيان مصالح الوزارة الاولى تكريساً لتوجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وأخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأضاف بيان ذات المصالح ان الطرفان تطرقا إلى خارطة الطريق المستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين وأهمية الشروع في التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

ويقوم محمد سالم ولد مرزوك وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الجزائرية-الموريتانية.