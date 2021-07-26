الوزير الاول يشرف على تخصيص فندق مزفران لإستقبال مرضى ” كوفيد “

اشرف ساء اليوم الإثنين الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان على تحول فندق مزفران الى مستشفي يحتوي على طاقة استعاب 712 سرير. الوزير الأول كان مرفوق بوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أين تم تكييف فندق مازافران لإستقبال مرضى ” كوفيد ”

وتم تخصيص أول هيكل تدعيمي لفك الضغط على المرضى بكورونا والمتواجدين بخمس مستشفيات بالعاصمة

وخلال العملية تلقى الوزير الاول شروحات من قبل رئيس مجمع فندقةسياحة وحمامات معدنية HTT بخصوص إسبقال المرضى