الوزير الاول يشرف على تنصيب لبو محافظا لبنك الجزائر

أشرف اليوم الاربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، سيفي غريب، على مراسم تنصيب محمد لمين لبو محافظًا لـ بنك الجزائر.

وجرت مراسم التنصيب بمقر بنك الجزائر، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب عدد من الإطارات السامية ومسؤولي هذه المؤسسة المالية.

وبهذه المناسبة، هنأ الوزير الأول المحافظ الجديد على الثقة التي حظي بها، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، لا سيما في ظل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني بفضل المشاريع الاقتصادية التي أطلقها رئيس الجمهورية، وما تفرضه من تحديات ورهانات كبرى تستدعي تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ دعائم الحكامة والشفافية.

وأكد الوزير الأول على ضرورة العمل المشترك والتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين لإحداث ديناميكية جديدة في القطاع البنكيومواكبة المشاريع الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة والإصلاحات الاقتصادية الجارية، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لرفع مستوى أداء المنظومة المالية والمساهمة الفعالة في دعم النمو وتعزيز مكانة الاقتصاد الجزائري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.