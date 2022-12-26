الوزير الاول يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والفنّي في الوطن العربي

أشرف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان على افتتاح أشغال فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والفنّي في الوطن العربي.

وحسب بيان وزارة التربية الهدف من هذا المؤتمر إلى تعزيز العلاقات بين قطاعات التعليم والتكوين المهني في الأوطان العربية. بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنمية القدرات وتطوير البرامج التعليمية لفائدة الشباب الممتهنين في مجال القطاع الصناعي وكذا العمل على مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني لسوق العمل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة.

ويشارك في هذا المؤتمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد وكذا أعضاء من الحكومة. إلى جانب الوزراء والقادة العرب المسؤولون عن التعليم والتدريب الفني والمهني.

وكان للوزير فرصة لقاء اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، محمد ولد اعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو على هامش المؤتمر. اين تطرق الطرفان إلى العديد من المسائل المتعلقة بترقية التعاون في المجال التربوي، بين الجزائر والدول الأعضاء في هذه المنظمة.

كما إلتقى بوزير التربية والتعليم المُكلف لجمهورية السودان محمود سر الختم محمد الحور، وقد شكل اللقاء، فرصة استعرض خلالها الطرفان القضايا التربوية ذات الاهتمام المشترك وأبديا استعدادهما من أجل إقامة تعاون في المجال التربوي بين البلدين.