الوزير الاوّل يصدر عدة أوامر وقرارات هامة للولاة

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم تعليمة للولاة وجه من خلالها عدة أوامر وقرارات متعلقة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة الاولى أن جراد امر الولاة بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أصدر عدة اوامر وهي:

إبقاء الصيدليات مفتوحة خلال الليل خصوصا بالولايات محل حجر صحي وفق نظام المداومة المعتاد.

لا اشتراط لرخصة مسبقة فيما يخص تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم قرب المنزل.

لا اشتراط لرخصة مسبقة في ما يتعلق بضرورات العلاج الـملحة.

وتدخل هده الإجراءات في إطار التدابير الوقائية التي امر بها رئيس الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورنا.