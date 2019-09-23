الوزير السابق بوجمعة طلعي أمام المحكمة العليا اليوم للتحقيق معه في شبهة الفساد

يمثُل وزير النقل والأشغال العمومية السابق، بوجمعة طلعي، اليوم، أمام المحكمة العليا للتحقيق معه حول شبهات فساد.

بعد 3 أشهر من تنازله عن الحصانة البرلمانية طواعية تسهيلا لمهام العدالة وللمثول أمامها.

وحسب مصدر مطلع، فإن طلعي سيكون ابتداء من صبيحة اليوم، على موعد مع القاضي المستشار بالمحكمة العليا.

ويشتبه في طلعي تورطه في قضايا فساد كان بعض المتورطين فيها قد مثلوا للتحقيق أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وبحكم أن الوزير السابق عضو بالبرلمان، فقد لجأت وزارة العدل في جوان الماضي .

إلى تقديم طلب للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.

وبعد أيام من ذلك الطلب، وتحديدا نهاية جوان، أعلن طلعي عن تنازله عن الحصانة، بعد الشروع في إجراءات سحبها منه.

ويقول نفس المصدر إن الوزير السابق والبرلماني، بوجمعة طلعي.

سيواجه نفس التهم التي وجهت لسابقه في وزارة النقل والأشغال العمومية، عمار غول، حيث سيواجه طلعي 5 تهم كاملة.

وهي منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح والرشوة.

وكان وزير النقل الأسبق، عمار غول، قد أودع سجن الحراش بعدما وجهت له تلك التهم.

إثر ورود اسمه في ملفي رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.