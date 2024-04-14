الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام العدالة مجددا

برمجت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتهم الموقوف المدعو “نسيم ضيافات”.

وتمت برمجة ملف القضية بتاريخ 8 ماي المقبل بعد استئناف الاحكام الابتدائية. التي أصدرها القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد.

وتم متابعة “نسيم ضيافات” بتهم ذات طابع جزائي تعلقت بتهم فساد تتعلق بتبديد المال العام .واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع، بعد استفادة شركات يديرها أفراد من عائلته. من صفقات بطرق غير قانونية وأصدرت المحكمة حكما بالحبس 5 سنوات بتهم فساد، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة أملاكه”.

وشغل ضيافات منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات ثم عين وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في جويلية. وأنهيت مهامه من الحكومة في سبتمبر 2022، ليتم استدعاؤه للتحقيق معه في قضية الحال ثم ايداعه الحبس المؤقت.