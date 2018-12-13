الوزير المفوض بجامعة الدول العربية : الجزائر تتصدر العالم العربي في إنجاز السكنات

صرح الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، جمال الدين جاب الله، اليوم الخميس، أن الجزائر تتصدر العالم العربي في إنجاز السكنات.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة 35 لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب، بمدينة المنامة، مملكة البحرين.

قال إن الجزائر رائدة في مجال تشييد السكنات، كونها محل إشادة وتقدير من جميع الدول العربية.

وأنها تعتبر من ناحية الكم والحجم أكبر إنجاز وقع في العالم العربي في العشرية الأخيرة.

من جانبه، أشاد وزير السكن، عبد الوحيد طمار، بجهود الجزائر، من خلال برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ 1999 إلى اليوم.

كما عرض الوزير فيلم قصير حول “المسؤولية الإجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في تنمية الإسكان الميسر”.

أين شرح صيغة الترقوي المدعم التي خضعت لعدة تعديلات كانت لصالح المكتتبين بالدرجة الأولى .

والصيغة الجديدة “الترقوي الإيجاري” الذي سينطلق عن قريب.