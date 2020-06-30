الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في زيارة عمل لسيدي بلعباس

قام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى ولاية سيدي بلعباس.

واستقبل الوزير الذي قام بزيارته الأولى بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية في مقر الولاية من طرف الوالي مصطفى ليماني بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي.

كما حضر الزيارة الأمين العام للولاية وأعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، رئيس دائرة سيدي بلعباس ورئيس البلدية وعدد من المديرين التنفيذيين .

وتفقد الوزير المنتدب برفقة الوالي والسلطات المحلية صباحا الحاضنة الرئيسية المتواجدة في حي “بوعزة الغربي”.

وهي المنشأة الجديدة التي يعوّل عليها لاحتضان ومرافقة نخبة من المؤسسات الناشئة على مستوى جهة غرب الوطن وهي وهران، عين تموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان وتيارت .

وقد تخلل الزيارة الوزارية لقاء جمع الوزير المنتدب والوالي والسلطات المحلية في مقر ديوان الوالي بمجموعة من الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة.

أين أجاب الوزير المنتدب على كل انشغالات حاملي المشاريع ذات الطابع التكنولوجي الحديث وتلك الحاصلة على براءات اختراع تعود معظمها لإطارات جامعية ولجت مؤخرا عالم ترقية الأعمال وتطوير مجالات اقتصادية ومعرفية.

وأوضح الوزير المنتدب بأن دائرته الوزارية سعت منذ إحداثها قبل 6 أشهر إلى تحضير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بترقية المؤسسات الناشئة.

بالإضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع في كل ما يخص الإطار القانوني، التمويل، التسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء .

هذا ودعا الوزير المنتدب الشباب إلى إبراز طاقاتهم وكفاءاتهم للتحكم في عملية الولوج إلى اقتصاد المعرفة باعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة كسبيل وحيد لتثمين ابتكاراتهم التي أصبحت تضاهي في أهميتها ما تشهده الدول المتقدمة في هذا المجال .

وفي ختام زيارته، طالب الوزير المنتدب وسائل الإعلام بالمساهمة في إبراز والتعريف بالطاقات التي تنطوي عليها الشركات الناشئة مع التأكيد على البعد الإبداعي الذي يميز هذه النوعية من الاقتصاديات الحديثة.