الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية: سيتم التكفل بمخلفات وأضرار زيوت “الأسكاريل”

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية أنه سيتم التكفل بمخلفات زيوت الأسكاريل.

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة أل سيد الشيخ ،اليوم الأحد بالأغواط، “أنه سيتم التكفل بمخلفات زيوت الأسكاريل وأضرارها سواء على البيئة أو الإنسان”.

وأكد الوزير المنتدب أنه “سيتم التكفل بمخلفات زيوت الأسكاريل وكذا أضرارها سواء على البيئة أو الإنسان ممن يعانون من مشاكل صحية نتيجة تعرضهم لانبعاثات خطيرة من هذه الزيوت خلال فترة عملهم بهذه المنطقة”.

وأضاف الوزير أنه “سيتم إشراك المؤسسات التي كانت تسببت في هذا المشكل البيئي بذات الموقع في إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية”.

واوضح الوزير المنتدب أن “عديد العمال سيما من أعوان الحرس البلدي الذين كانوا يحرسون المنطقة خلال تسعينيات القرن الماضي قد تعرضوا لأمراض خطيرة على غرار سرطان الكبد”.

مضيفا أن “المتضررين لحد الآن يطالبون بتعويضات من طرف الهيئات المختصة”.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية أن “الحكومة وضعت مخططا من أجل توفير دعم مادي و تسهيلات إدارية لفائدة مؤسسات الرسكلة و تدوير النفايات”.