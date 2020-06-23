الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية: مياه المصب النهائي بشط حلوفة بالوادي تم تصفيتها عبر محطات

أكد حمزة آل سيدي الشيخ الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، على أن المصب النهائي بشط حلوفة لولاية الوادي، به مياه تم تصفيتها عبر محطات، إلى حين وصولها لهذا المصب، وهي تأتي من 21 بلدية لولاية الوادي.

وأكد خلال زيارة عمل وتفقد لولاية الوادي، أن ذات المصب شكل نظام بيئي جديد وخاص، وأن آلاف المترات من المياه تهدر، لا تستغل وتعد خسارة كبيرة.

وعبر ذات المتحدث، على أن انشاء محيطات فلاحية بالمنطقة واستغلال المياه المصب سيحولها إلى منطقة زراعية بإمتياز وهو ما تعمل عليه السلطات المحلية.

وأكد وزير البيئة الصحراوية، أن الغوط كإرث وتراث بيئي فريد من نوعه في العالم، سيتم تصنيفه، وإعادة الإعتبار ووضعه ضمن الوسم الخاص بالتراث البيئي الوطني، الذي لابد من المحافظة عليه.

في ذات السياق عبر ذات المتحدث، أنه تم التنسيق مع وزير الطاقة فيما يخص المخلفات النفطية التي تهدد الثروة الحيوانية بالصحراء، مؤكدا أن الشركات الناشطة في مجال النفط تدفع اموال لسوناطراك مقابل حماية البيئة وحماية الثروة الحيوانية.

مضيفا أن وزير الطاقة إلتقى كافة الأطراف ذات الصلة التابعة لوزارة الطاقة خلال بداية الأسبوع، للعمل على هذا المطلب بكل صرامة، ويبقى على وزارة البيئة دور الرقابة لتجنب خسارة بيئتنا وكذا ثرواتنا.