الوزير المنتدب بالخارجية اليابانية يؤكد على دعم بلده للحل السياسي لملف الصحراء الغربية

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الياباني للشؤون الخارجية كينجي يامادا، على موقف بلاده الداعم لحل سياسي بخصوص ملف الصحراء الغربية في اطار المفاوضات بين طرفي النزاع تحت اشراف الامم المتحدة.

كما اشاد الدبلوماسي الياباني، في ذات السياق بالجهود المعتبرة التي تبذلها السلطات الجزائرية في مجال تقديم الدعم والمساعدات الانسانية للشعب الصحراوي.

وجاءت هذه التصريحات، على هامش محادثات جمعت بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، امس الأحد، مع الوزير المنتدب لدى الوزير الياباني للشؤون الخارجية، كينجي يامادا، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

وحسب بيان الخارجية، اليوم الإثنين، فلقد أشاد الطرفان خلال هذه المحادثات بجودة علاقات التضامن والصداقة التاريخية التي تربط البلدين.

كما جددا التأكيد على الارادة المشتركة في العمل من اجل تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في شتى المجالات.

وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على تعزيز الاطار القانوني المسير للعلاقات بين البلدين، خصوصا من خلال استكمال مشاريع الاتفاقيات العالقة وكذا تكثيف الزيارات رفيعة المستوى.

كما أعربا عن استعدادهما لتوسيع التعاون المثمر في مجال تبادل الخبرات والمعارف ليشمل مجالات أخرى, سيما في قطاعات الطاقة الشمسية والهندسة المضادة للزلازل والنقل البحري والصناعة الميكانيكية.

من جانب اخر، نوه المسؤول الياباني بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة, سيما عبر اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي حظي بترحيب المتعاملين والاوساط الاقتصادية اليابانية.