الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية يتدخل لتفادي كارثة بيئية بغرداية

تدخل الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية ال سيد الشيخ حمزة للوقوف على عملية اصلاح قنوات الصرف الصحي بمجري وادي ميزاب وبالضبط في الجهة المحاذية لقصر مليكة.

والتى تسببت في شبه بحيرة من مياه الصرف الصحي أتت على 7 ملاعب احياء كانت المتنفس الوحيد لشباب حي الثنية وقصر مليكة.

ناهيك عن انتشار الرائحة الكريهة والامراض التى يمكن ان تتسبب فيها الحالة التى أدت الى تدخل مستعجل من والي الولاية بوعلام عمراني الذي أمر مؤسسة خاصة بمباشرة اشغال إعادة ربط قنوات مياه الصرف الصحي ومباشرة إصلاح مخلفات التسرب الذي كوّن شبه بحيرة.

هذا وأسدى الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية أوامر الى السلطات المحلية خاصة تلك المكلفة بالبيئة بضرورة إعادة تطهير المنطقة وإصلاح مخلفات التسرب ومعالجته بيئيا وصحيا.

وإرجاع الامور الى ما كانت عليه قبلا بعد الانتهاء من المشروع الاستعجالي الخاص بعملية ربط قنوات الصرف الصحي لتمكين الشباب من ممارسة نشاطهم الرياضي بمجرى وادي ميزاب خاصة ملاعب الأحياء.

هذا الى جانب اعادة زرع سمك القمبوزيا بالمجرى المخصص للقضاء على الحشرات الضارة بعد تسبب التسرب في مياه الصرف الصحي في موت الاسماك التى كانت بالمجرى المخصص لها.