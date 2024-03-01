الوزير النيجيري يجدد إلتزام بلاده وإصرارها على تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز النيجيري، إكبيريكبي إيكبو.

وجرى هذا الإستقبال على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وبحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك واطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

وخلال الاجتماع إستعرض الطرفان التعاون الثنائي في مجال الطاقة والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين، ولاسيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والبتروكيماويات ونقل وتسويق الغاز الطبيعي.

كما كان الإجتماع فرصة لمناقشة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء – نيجيريا – النيجر- الجزائر، حيث جدد الوزير النيجيري على التزام وإصرار بلده على تجسيد هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي سيعزز امدادات الغاز في السوق العالمية.

أضاف بيان الوزارة أن الطرفان رحب بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.