الوزير بلعريبي يأمر بتسريع أشغال مشروع ملعب الدويرة

عقد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا، لمتابعة تقدم أشغال مشروع ملعب الدويرة.

وكشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر صفحتها الرسمية، أبرز التعليمات التي وجهها الوزير بلعريبي خلال هذا الاجتماع.

وأمر الوزير بلعريبي، بمباشرة وضع الطبقة الرملية فوق سطح أرضية الملعب، وكذا تسريع تزفيت جوانبه.

كما طالب وزير السكن والعمران والمدينة، المؤسسة المكلفة بتركيب الكراسي، العمل بنظام (3×8)، لاتمام الأشغال التي بلغت 20%.

وناقش وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، العديد من النقاط الأخرى المتعلقة بأشغال الملعب، على غرار قنوات الصرف الصحي، الواجه الزجاجية لمركز القيادة، وغيرها.