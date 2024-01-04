الوزير بلعريبي يتفقد أرضية ميدان ملعب “حسن آيت أحمد” بتيزي وزو

قاد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى ملعب “حسن آيت أحمد” بتيزي وزو.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة السكن والعمران والمدينة، عاين الوزير بلعريبي، خلال هذه الزيارة، أرضي ميدان الملعب الرئيسي.

كما وقف وزير السكن والعمران والمدينة، على التقرير النهائي لمكتب الدراسات المكلف بمتابعة انجاز الملعب.

وأسدى الوزير طارق بلعريبي، تعليمات بضرورة تحضير شهادة المطابقة لملعب “حسين آيت أحمد”.