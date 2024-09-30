الوزير بلعريبي يقف على أشغال صيانة ملعب “علي عمار” بالدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية إلى ملعب “علي عمار” بالدويرة.

وجاءت هذه الزيارة من الوزير بلعريبي، للوقوف على مدى سيرورة أشغال صيانة الملعب بعدما تم احصاء جميع نقاط التدخل من طرف المختصين والتقنيين.

كما ترأس الوزير اجتماعاً تقنياً ضم المتدخلين والمكلفين بأشغال الصيانة على غرار مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال الملعب. مديرية التجهيزات العمومية، مؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، ومؤسسة الإنجاز.

وفي ختام هذا الاجتماع أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بضرورة الانتهاء من جميع الأشغال الناتجة عن الخسائر في أقرب الآجال. وشتكون له زيارة أخرى للملعب بعد الانتهاء منها.