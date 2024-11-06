الوزير بلعريبي يقف على تقدم أشغال الصيانة بملعب “علي لابوانت”

قام وزير السكن و العمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد إلى ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت بالدويرة.

وترأس الوزير طارق بلعريبي اجتماعا ضم كلاً من مكتب الدراسات ومؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. ومدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر ومؤسسة الإنجاز.

وقالت وزارة السكن والعمران والمدينة، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، إن الوزير بلعريبي تطرّق إلى عدة محاور، لا سيما التجارب الميدانية لمختلف الأنظمة المتضررة جراء ما عرفه الملعب من أضرار، بعد أعمال الشغب التي عرفها مؤخرا.

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