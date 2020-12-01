الوزير بن زيان يدعو طلبة الجنوب الكبير لسحب تذاكر سفرهم غدا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم التكفل بالطلبة الجامعيين من الجنوب الكبير.

ونشر الوزير بوزيان اليوم، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أنه تم التكفل بالطلبة الجامعيية بالجنوب الكبير.

وجاء في منشور الوزير، أنه فــــــــــــــــي إطار التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير لولايات “تمنراست، إليزي، تندوف، أدرار”للموسم الجامعي 2019/ 2020.

وأضاف، أن عدد الطلبة المعنيين يقدر بـ 3258 طالبا وطالبة، يمكنهم سحب تذاكر سفرهم بداية من يوم غد الأربعاء من أقرب وكالة للخطوط الجوية مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.