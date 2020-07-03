الوزير بومزار يهنئ مستخدمي قطاع البريد والمواصلات في الذكرى 58 لعيد الاستقلال

قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السيد ابراهيم بومزار، تهانيه إلى كافة عاملات و عاملي القطاع، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال.

وجاء في رسالة تهنئة:”بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد، يطيب لي أن أتوجه بمزيج من السرور و الافتخار، ٳلى كافة عاملات و عاملي القطاع، بأبلغ عبارات التهاني، راجيا من المولى جل في علاه، أن يشمل الجزائر الغالية برعايته و حفظه، و أن ينعم على أبنائها بوشائج الأخوة و التآزر، في كنف الاستقرار و السلم و الازدهار.”

وأضاف الوزير:”الخامس من جويلية هي محطة تاريخية خالدة في ذاكرة وطننا المفدى، تدعونا لاستحضار مناقب و تضحيات أسلافنا البررة، و الذين ندين لهم بأسمى مشاعر التبجيل و العرفان و الإكبار، نظير ما بذلوه من النفس و النفيس في سبيل استرداد حرية و سيادة شعبنا على كل شبر من ترابه. كما و هي أمانة تحثنا كخلف لجيل الثورة المظفرة على مواصلة مسيرة التشييد و التقدم.”

وأختتم بومزار:” من هذا المنطلق، اسمحوا لي أن اغتنم هذه السانحة لأشجع كل فاعل في قطاعنا على الاسهام بتفانيه و ٳخلاصه في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة لمواطنينا، و على رفع تحدي الارتقاء بمستوى آدائنا بما يستجيب لتطلعاتهم، و يتماشى و أهداف التطور و النمو التي نطمح ٳلى تحقيقها بتظافر الجهود، و تثمين الطاقات و الكفاءات، لاسيما الشبانية منها، التي يزخر بها قطاعنا.”