الوزير حماد :” تمنياتي بالشفاء العاجل لبطلنا الملاكم مصطفى موسى”

أعرب وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عن تمنياته بالشفاء للبطل الأولمبي الجزائري في الملاكمة مصطفى موسى.

و قال الوزير حماد، عبر صفحته الرسمية له، على الفايسبوك، اليوم الأحد “تمنياتي ودعائي بالشفاء العاجل لبطلنا الأولمبي الملاكم مصطفى موسى الذي يتواجد حاليا في المستشفى في وهران”.

كما أضاف حماد “صاحب أول ميدالية اولمبية جزائرية، أنت مثال و رمز من رموز الرياضة الجزائري، إبقى صامدا و قويا كما عودتنا يا بطل الجزائر، ربي يشافيك أن شاء الله”.

ويعاني البطل مصطفى موسى من المرض حيث يركن قي مسشتفى بوهران، وهو الذي زاره عدد من النجوم في وقت سابق.