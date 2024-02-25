الوزير حماد يأمر بتوفير الامكانيات اللازمة للبطل اسكندر عثماني

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، البطل الجزائري اسكندر عثماني، صاحب ذهبية الألعاب البرالمبية طوكيو 2020.

وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير حماد لانشغالات العداء البطل عثماني، فيما تعلق بظروف التحضيرات التي يجريها للتحديات المقبلة.

وعلى ضوء ذلك، أسدى الوزير حماد، تعليمات لاطارات المركزية، بتوفير كل الامكانيات اللازمة للعداء الجزائري لضمان خوضه التحضيرات في أفضل الظروف.

وفي ختام هذا اللقاء، أبدى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، تمنياته بالتوفيق للعداء اسكندر عثماني، في مختلف المنافسات المقبلة التي تنتظره.